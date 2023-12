Fd’I pensa a Dondi. Ma se libera il seggio . Muzzarelli in campo per il Parlamento

Se Atene piange, Sparta non ride. Nel senso che anche nel centrodestra al momento si fatica a trovare una sintesi su un nome che possa unire la coalizione. Forza Italia ha mosso per prima avanzando la candidatura di Piergiulio Giacobazzi, facendo presente che gli alleati hanno già una rappresentanza in altri capoluoghi emiliano-romagnoli.

Su Modena città tuttavia Fratelli d’Italia rivendicherà fortemente la candidatura sulla base dei consensi elettorali. Molto probabile un nome politico a questo punto e quello di Daniele Dondi, che ha espugnato il collegio nominale contro Soumahoro, sembra in ascesa.

Il problema è però legato proprio al seggio in Parlamento. Se Dondi, candidata alle amministrative, dovesse sconfiggere il centrosinistra, diventerebbe sindaco, ma dovrebbe lasciare Montecitorio. Tra i due incarichi infatti c’è incompatibilità. A quel punto per il seggio di Modena rimasto vacante sarebbe organizzata una elezione suppletiva e Fratelli d’Italia rischierebbe di giocarsi un seggio importante e dalla forte valenza simbolica. Ma soprattutto, indovinate chi potrebbe a quel punto scendere in campo per il centrosinistra in quel collegio? Proprio il sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli. Uno scenario che a destra temono e che pur avendo la tentazione di puntare su Dondi vorrebbero evitare.

g.a.