Fd’I, sede vandalizzata. Simbolo ’falce e martello’ e offesa con vernice rossa: "Intolleranza politica"

La sede di Fratelli d’Italia in via Prampolini 13 è stata nuovamente oggetto di attacco politico, in questo caso con vandalismo. Ieri mattina i meloniani si sono trovati di fronte a una offesa in vernice rossa sulla saracinesca, accompagnata dal simbolo ‘falce e martello’. Lo scorso 21 marzo davanti all’ingresso era comparso invece uno striscione: "Dall’auto elettrica al carro armato, fabbriche di guerra, profitti al padronato", a firma del centro sociale KAMO.

"A distanza di due settimane dall’ultimo episodio – denuncia il presidente cittadino e capogruppo in Consiglio comunale Luca Negrini – registriamo un altro atto vile che nulla ha a che fare con la democrazia. Questo Paese continua a scontare la presenza di centri sociali di matrice anarchica o di estrema sinistra perché non si è mai avuto davvero il coraggio politico di sradicarli dalla scena pubblica. Accogliamo con grande favore la manovra del Governo sul dl Sicurezza, che inasprisce le pene anche per gli sbandati che troppo spesso animano cortei e manifestazioni con comportamenti violenti. Gli stessi che imbrattano le sedi dei partiti, convinti di poter alzare la tensione politica con metodi da squadrismo rosso, tipici di certe frange della sinistra che, pur proclamandosi difensori della democrazia e della libertà, finiscono per ricorrere sistematicamente all’intimidazione – prosegue il capogruppo –. Con noi non funziona, e non funzionerà mai. La nostra sede, come tante altre sedi del nostro partito in Italia, ha subito numerosi atti vandalici per mano di vigliacchi che agiscono nell’ombra".

Sull’episodio è intervenuto anche il consigliere regionale e coordinatore provinciale Ferdinando Pulitanó. "Si tratta dell’ennesima, vile provocazione – le parole di Pulitanò – che conferma un clima d’odio crescente alimentato da ambienti della sinistra extraparlamentare. Ambienti che, purtroppo, trovano spesso sponda anche in alcuni esponenti presenti nelle istituzioni. Si tratta – dice – del secondo atto di intolleranza e violenza politica nel giro di poche settimane: un segnale chiaro del fatto che questi personaggi, che giocano a fare i rivoluzionari con il volto coperto e il favore delle tenebre, si sentono impuniti".