Fd’I si allarga. Plauso da Severi

"Un centrodestra aperto, inclusivo e unito, in grado di confermarsi alla guida della città, rinnovando un impegno forte senza negare inevitabili errori, ma nell’ottica costruttiva e di rilancio della propria azione politica in vista delle prossime elezioni amministrative". Promuove l’intesa tra la lista civica ‘Sassolesi’ e Fratelli d’Italia, con il ‘trasloco’ dei civici all’interno di FdI, il capogruppo di Forza Italia Claudia Severi. "Questo – scrive - è il centrodestra che avremmo voluto al governo della città e che oggi ritroviamo nelle parole, e auspichiamo presto anche nei fatti, della dirigenza di Fratelli d’Italia, degli attuali vicesindaco, presidente del Consiglio comunale e dell’ex capogruppo dei Sassolesi che hanno scelto FdI". Ovvero Alessandro Lucenti, Luca Caselli e Giuliano Zanni, rispetto ai quali Severi sposa in toto le istanze a proposito delle necessità di un "cambio di passo, a partire dai rifiuti".