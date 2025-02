Fd’I su Capodanno:: "Spesa esagerata"

Capodanno di lusso, a Sassuolo. La denuncia arriva dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, e segnatamente dalla consigliera Stefania Giavelli, e prende di mira quanto speso dal Comune per organizzare la festa in piazza del 31 dicembre.

"Avevamo sentore che l’Amministrazione avesse speso una cifra esorbitante per i festeggiamenti di fine anno e, a seguito di un nostro accesso agli atti, abbiamo avuto l’amara conferma: per la serata di Capodanno – spiega Giavelli – la giunta attuale a guida Pd ha speso la cifra incredibile di 25mila euro a fronte di una spesa media della precedente amministrazione sui 2000-3000 euro". Fratelli d’Italia non contesta il fatto che si debbano offrire ai cittadini momenti di aggregazione e festa, "ma – precisa Giavelli – riteniamo assolutamente spropositato l’importo destinato a qualche ora di intrattenimento, oltretutto, da quanto ci risulta, con un’affluenza e partecipazione di poche centinaia di persone. È noto a tutti che le casse comunali da anni sono in sofferenza, pertanto è indiscutibilmente inopportuna la destinazione di ingenti risorse ad un unico evento".