Fd’I, Zanni nuovo coordinatore

È Giuliano Zanni il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Questo l’esito del congresso tenutosi sabato presso la sala matrimoni del Comune che ha visto intervenire, oltre ai consiglieri comunali Luca Caselli, Alessandro Lucenti, Stefania Giavelli e Anna Maria Anselmi, anche l’onorevole Daniela Dondi, il senatore Michele Barcaiuolo, i consiglieri regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò, che di Fd’I è anche coordinatore provinciale. Consigliere comunale e capogruppo della lista civica ‘I Sassolesi’ dal 2022, Zanni è poi entrato in ‘Fratelli d’Italia’, insieme a Caselli e Lucenti, nel 2023 quando la civica è confluita all’interno del partito di Giorgia Meloni. Starà a Zanni, professionista ben conosciuto in città, serrare i ranghi del principale partito di opposizione in città e ‘traghettarlo’ verso la prossima scadenza elettorale ricompattando attorno a Fd’I le altre forze di opposizione rappresentate oggi in Consiglio, ovvero la Lega, Forza Italia e la lista di Francesco Macchioni.