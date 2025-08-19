Febbre spaccaossa: il dottor Carvelli spiega la Chikungunya, la malattia che allarma la provincia di Modena

Carpi (Modena), 19 agosto 2025 – Il numero di casi accertati di Chikungunya in provincia di Modena continua a salire. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dall’Ausl di Modena, a lunedì i casi infetti erano 19: 12 donne e 7 uomini, compresi tra i 14 e gli 84 anni.

Il comune principalmente coinvolto è Carpi (16 casi), cui si aggiungono un caso di Concordia e due di San Prospero.

L’Ausl di Modena fa sapere che tutte le persone infettate sono in buone condizioni di salute e attualmente nessuna è ricoverata in ospedale. Si è ancora alla ricerca del paziente ‘zero’: dall’indagine epidemiologica condotta fino ad adesso, ancora in fase di svolgimento, i nuovi casi non sono rientrati da viaggi all’estero.

Sul punto interviene il dottor Graziano Carvelli, referente delle cure primarie per il Distretto di Carpi, nonché esponente locale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale).

Dottore, in cosa consiste la Chikungunya?

"Si tratta di una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura delle zanzare tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta”.

Quali sono i sintomi?

"Normalmente i sintomi compaiono da 3 a 12 giorni dopo la puntura di zanzara (mediamente circa 3-7 giorni). I più comuni sono: febbre alta, forti dolori articolari e muscolari, mal di testa, cambiamento nel colore e nell’aspetto della pelle (ad esempio gonfiore, arrossamento, prurito, dolore, bolle o placche), stanchezza. Il periodo durante il quale il virus è trasmissibile attraverso la puntura della zanzara va da circa 2 giorni prima dell’esordio dei sintomi a circa 7 giorni dopo l’insorgenza della sintomatologia (fase viremica). In questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri”.

Perché è chiamata anche ‘febbre spaccaossa’?

"Il termine Chikungunya deriva da una parola in lingua Makonde che significa ‘ciò che piega’ o ‘contorce’ e descrive l'aspetto arcuato che fa assumere il dolore molto forte alle giunture di chi è colpito da questa malattia”.

Cosa fare per prevenire?

"La misura preventiva più efficace contro la Chikungunya consiste nell’evitare di essere punti dalle zanzare. Non esiste un trattamento specifico e, nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente in 2 settimane. Si consiglia di proteggere la pelle con repellenti cutanei (certificati) e indossare, soprattutto nelle ore serali, indumenti che coprano braccia e gambe e di colore chiaro, evitando creme profumate o profumi. Alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per depositare le uova e riprodursi ed è quindi necessario eliminare tutti i possibili ristagni d’acqua e usare i prodotti larvicidi con la periodicità indicata in etichetta o comunque dopo una pioggia, fino alla fine di settembre, nei tombini e in tutti gli altri eventuali depositi permanenti di acqua (bidoni, pneumatici, sottovasi, arredi da esterno, giochi per bambini). È importante anche tenere sfalciata l’erba di prati e giardini e rimuovere gli sfalci. All’interno della propria abitazione continuare ad adottare accorgimenti quali zanzariere, zampironi, elettroemanatori”.

Nel caso di sintomi analoghi o dubbi, che fare?

"Se si hanno sintomi in atto, soprattutto dopo aver effettuato un viaggio nelle zone endemiche per Chikungunya (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania), il cittadino è invitato a contattare il suo medico di medicina generale, che valuterà se è necessario approfondire con esami del sangue specifici e delle urine e seguire le indicazioni comportamentali per prevenire le punture di zanzare”.

A Carpi sono previsti i prelievi in libero accesso…

"L’Azienda USL di Modena, per rintracciare eventuali nuovi casi di infezione sul territorio, importanti per individuarne la provenienza (paziente zero) e circoscriverne il più possibile la diffusione, invita i residenti di Carpi che da fine luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e artralgie) e/o che abbiano effettuato viaggi in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania), a sottoporsi ad un prelievo del sangue e all’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia. I cittadini che rientrano nella casistica sopra indicata potranno recarsi in libero accesso dalle 08 alle 10 presso il Centro prelievi di Carpi, in piazzale dei Donatori di Sangue, da oggi fino al 30 agosto (esclusa domenica 24 agosto). Sarà necessario portare con sé le urine già raccolte nell'apposita provetta, ritirabile presso le Farmacie Territoriali, e la tessera sanitaria”.