’Fedeli alla linea’, il disegno emiliano a Lodi

Ha un segno decisamente modenese la mostra ‘Fedeli alla linea’, in corso a Lodi, nata dalla collaborazione tra la lodigiana ‘Associazione 21’ e la Galleria d’arte contemporanea D406. L’esposizione, curata da Andrea Losavio, nostro concittadino e fondatore della D406, è dedicata al disegno contemporaneo e raccoglie le opere di una ventina di artisti. Abbiamo chiesto al curatore di illustrarci l’iniziativa, che sta riscuotendo ampio consenso. ’Fedeli alla linea’ riunisce autori di alta qualità che provengono da esperienze diverse. Sono quasi tutti solo disegnatori, italiani a parte un’eccezione (la parigina MAdMeg) e tre di loro sono modenesi. Il disegno sta vivendo una vera e propria rinascita. Si moltiplicano, infatti, gli appuntamenti dedicati. In Italia l’interesse è evidente. "Il disegno, spiega Losavio, è stato finalmente riconosciuto quale forma autonoma espressiva e dunque non soltanto preparatoria e ‘a servizio’ di opere di pittura e scultura; sta suscitando l’interesse del pubblico, della critica e del collezionismo. ’Fedeli alla linea’, grazie alla collaborazione con Associazione 21 è stata allestita in un luogo straordinario: un’ex fonderia degli anni ‘20 perfettamente conservata. È una ‘cattedrale post industriale’ con spazi rimasti intatti".

Tre, dunque, gli artisti modenesi presenti: Daniela Alfarano, che espone un’installazione alta 4 metri, intitolata: ‘Un giorno raccoglierò le mie piume e volerò via’, Andrea Chiesi, con i suoi inconfondibili paesaggi contemporanei e Fabrizio Loschi, scultore e disegnatore, di cui sono presenti opere a penna bic, realizzate durante il lockdown. Sono disegni preparatori delle sue note sculture in alluminio, anch’esse eccezionalmente esposte per evocare la natura del luogo che ospita la mostra. "Partecipano anche autori che, seppure non modenesi d’origine hanno un forte legame con la nostra città, dice Losavio, ad esempio Leonardo Ericaeilcane, affermato artista ‘street art’, le cui opere sono presenti anche a Modena e che proprio ora è in mostra al San Paolo, e Giuliano Guatta, che nel 2019, espose i ritratti eseguiti a penna su carta di tutti i filosofi protagonisti della 19 edizione del Festivalfilosofia, in una mostra intitolata ‘fisiognomica del pensiero’, curata da D406. Al di là delle provenienze e dei molteplici linguaggi (non manca il fumetto con autori di altissimo livello, tra cui Andrea Pazienza di cui sono esposti tre inediti) ‘Fedeli alla linea’ offre davvero una testimonianza unica sulla straordinaria vivacità di cui gode il disegno contemporaneo". La mostra, in via San Fereolo, 24 (Lodi) sarà aperta fino a sabato.

Cristina Boschini