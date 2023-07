Federalberghi "Hotel occupati al 65% Tanti americani nelle nostre strade"

Dai gioielli architettonici di rara bellezza, fino alle esperienze – uniche nel suo genere – che in questo territorio si trasformano in realtà. Così Modena continua a confermarsi una città attrattiva per chi sceglie di visitarla: i suoi monumenti e la sua storia, infatti, sono capaci di incuriosire chi arriva qui da altri Paesi per scoprire e riscoprire non solo la città emiliana, ma anche tutte le sue eccellenze. L’unico ostacolo degli ultimi giorni, però, sembra essere rappresentato soltanto dalle alte temperature, ma tra chi azzarda un ombrello e chi si copre con un la visiera del cappello, strade e piazze continuano a essere costellate da visitatori in arrivo.

Amedeo Faenza, presidente Federalberghi Modena, il turismo sta dando buoni risultati?

"Non siamo ancora ai numeri del 2019, ma i miglioramenti rispetto agli scorsi anni ci sono stati. In questo periodo, notiamo soprattutto un considerevole aumento dei turisti americani, mentre gli alberghi sono per ora occupati al 65%. Un dato, infatti, raggiunto in buona parte anche grazie alla presenza degli stranieri e questo, chiaramente, ci fa molto piacere. Gli italiani sono in minoranza – soprattutto rispetto agli americani che la fanno da padrone – ma a ogni modo contiamo di continuare con un sensibile aumento rispetto agli scorsi anni".

E in Appennino?

"L’Appennino soffre di più. Ancora oggi, pur non mancando la volontà di lavorare e impegnarsi nel raccontare tutte le grandi opportunità che offre, la domanda è ancora scarsa. Soltanto negli ultimi giorni c’è stato un miglioramento".

Le temperature sono diventate roventi. Questa ondata di caldo potrebbe spingere maggiormente i turisti a trovare un po’ di respiro in Appennino?

"Quello senz’altro. Infatti è proprio negli ultimi giorni che abbiamo notato un miglioramento. Prima, anche se faceva già caldo, il clima in città era comunque sostenibile. Ora, invece, ci stiamo avvicinando a giornate davvero roventi, e quando il clima si fa così ’duro’ è chiaro che la gente, in qualche modo, cominci a scappare. L’Appennino in questo senso è il luogo ideale da raggiungere e le domande in questo breve lasso di tempo sono infatti aumentate. Allo stesso modo, però, è ancora troppo presto per segnalare un’inversione di rotta in questo senso. Quindi non ci rimane che incrociare le dita per il mese di agosto".

Cos’altro?

"C’è un altro aspetto che ancora sta rimanendo piuttosto attuale".

Quale?

"In molti vengono a visitare il territorio, ma non si fermano durante la notte. E questo succede anche in città. Non è inusuale che tanti scelgano la formula di turismo ’mordi e fuggi’".

Le offerte e le esperienze da fare qui, però, non sono poche.

"Sono tante, e tutte differenti tra loro. Modena è infatti ricca di eccellenze e chi viene qui può scoprire e riscoprire tantissimi aspetti del territorio".

Ci sono luoghi in cui si sta riscontrando maggior interesse?

"Tutti stanno frequentando i nostri musei, che attirano infatti molti turisti e non solo. Gli stranieri, ad esempio, amano passeggiare e alcuni di loro si fermano un giorno intero a Maranello o a Modena per esplorare tutte le bellezze legate al mondo dei motori. Anche chi arriva dall’estero dimostra una grande passione e attenzione per la motor valley".

E la cultura?

"Un’altra grande eccellenza. Capace di attrarre chi viene qui in visita e non solo. Anche sotto questo punto di vista, infatti, Modena riesce a dire la sua e a offrire importanti esperienze in questo senso: un aspetto di grande rilevanza. Da non dimenticare, tra le altre, anche le nostre eccellenze culinarie. Ci sappiamo difendere bene".

Insomma, Modena si conferma quindi una destinazione ancora molto richiesta.

"Sì, assolutamente. È chiaro che quando succedono degli eventi come la pandemia o l’alluvione, che comportano un blocco improvviso del turismo, per ripartire ci vuole più tempo. Ma abbiamo già visto dei miglioramenti e speriamo si possa continuare su questa strada".

Giorgia De Cupertinis