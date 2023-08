Federconsumatori "L’impennata del 30% penalizza gli anziani e le famiglie numerose"

di Giorgia De Cupertinis

Da sempre, frutta e verdura si classificano come gli alimenti ideali per fronteggiare le alte temperature estive. Negli ultimi tempi però, per il consumatore, "questo consiglio diventa sempre più difficile da mettere in atto: i prezzi, infatti, rappresentano un ostacolo non da poco". Come evidenziato da Federconsumatori, i costi di questi due alimenti sembrano continuare a lievitare con sempre più frequenza. E "rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, registriamo rincari pari al 30%: gli aumenti in questo settore non sono una novità e l’impennata dei prezzi è un aspetto con cui facciamo i conti da anni. Ovviamente, i cambiamenti climatici in corso, dalle grandini alle gelate, hanno delle ripercussioni sul prezzo finale, ma noi chiediamo più trasparenza in merito: questo perché gli aumenti su frutta e verdura continuano la loro corsa da tempo – afferma Pamela Bussetti (nella foto), referente progetti Federconsumatori –. Negli ultimi tempi, abbiamo ricevuto anche diverse segnalazioni da parte degli anziani, che fanno sempre più fatica ad acquistare questo tipo di alimenti, in realtà fondamentali soprattutto in questo periodo dell’anno".

Non è finita qui: a essere segnalati sono, inoltre, prezzi esorbitanti. Un esempio? "Poco tempo fa ci ha telefonato una signora: raccontava di come le avessero chiesto 20 euro per un cocomero - prosegue - è una speculazione che parte e coinvolge tutta la filiera, dall’agricoltura fino alla grande distribuzione". Inoltre, da quello che "ci risulta, la qualità è inferiore rispetto al passato: anche prodotti di stagione come pesche e albicocche sono spesso surgelate. Non è insolito, infatti, che vengano raccolte in un periodo antecedente rispetto alla maturazione e poi messe a congelare, per poi maturare quando sono già sugli scaffali e marcire nell’arco di ventiquattro ore. Anche per questo molti consumatori, se devono pagare di più e poi ottenere dei prodotti di minor qualità, allora preferiscono non comprare".

L’allarme di Federconsumatori sembra quindi risuonare con forza: "Chiediamo una maggiore trasparenza, a tutti i livelli: la filiera, è innegabile – continua Bussetti – ha avuto grosse problematiche negli ultimi tempi, dai costi energetici fino ai cambiamenti climatici, e questi sono aspetti che hanno ripercussioni di un certo tipo. D’altra parte, però, è bene sottolineare che i prezzi erano già alti in passato, e ora sono in continuo aumento. Non è accettabile: bisogna guardare ai consumatori finali e dare loro la possibilità di usufruire di questi prodotti". Diventa quindi complicato anche soltanto fare delle previsioni sul futuro: "E’ necessario ricordare come i rincari picchino non soltanto su frutta e verdura, ma anche su molti altri prodotti alimentari: sul tema i riflettori devono continuare a mantenersi accesi".

Nonostante i prezzi alle stelle Condiretti conferma che c’è stato un +20% dei consumi di frutta e verdura nell’ultimo mese rispetto a quello precedente, spinti dalle alte temperature estive che aumentano la sensazione di sete e la voglia di refrigerio con pesche, albicocche, meloni, cocomeri, cetrioli, pomodori e insalate. Per garantirsi prodotti freschi e di qualità il consiglio della Coldiretti è fare acquisti ripetuti in base alle esigenze giornaliere della famiglia in modo da tagliare gli sprechi senza accumulare prodotto che poi non si consuma, di verificare la provenienza italiana, acquistare prodotti locali che non devono subire grandi spostamenti.