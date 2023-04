Federfarma, Violi è il nuovo presidente

Fabrizio Violi è il nuovo presidente di Federfarma. Il neo presidente, già vice presidente nel precedente Consiglio, prende il posto della dottoressa Silvana Casale. "La fiducia dei colleghi è fondamentale per affrontare le sfide che ci aspettano, in primis consolidare il ruolo della farmacia quale presidio sanitario territoriale", spiega il dottor Violi. "La pandemia da Covid-19 ci ha messo a dura prova, ed è doveroso ringraziare chi mi ha preceduto in questa carica e tutti i colleghi farmacisti per quanto si sono prodigati nell’offrire il nostro contributo a tutela della salute pubblica".