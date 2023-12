Federica Minozzi su Forbes Italia: "Esempio di manager di successo"

È Federica Minozzi di Iris Ceramica Group uno dei CEO alla guida di aziende italiane e internazionali – provenienti da vari settori industriali – più innovativi e di successo del 2023. A stabilirlo la famosa rivista economica Forbes Italia e Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, che le ha assegnato il CEO Italian Awards 2023 per la Categoria Design. La cerimonia di premiazione, organizzata da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, in collaborazione con Forbes Italia, ha selezionato i CEO che, secondo il ranking della prestigiosa testata, rappresentano i migliori amministratori delegati e imprenditori alla guida di aziende italiane. Top manager che si sono distinti per competenza, professionalità e audacia nel rendere le loro imprese più competitive sui mercati globali. La CEO di Iris Ceramica Group è stata premiata per la Categoria Design in quanto il Gruppo ha saputo distinguersi nel progettare nuove soluzioni di design in una visione lungimirante che ben valorizza la tradizione artigianale da cui è partita. Nell’aprire nuove strade applicative alla ceramica il Gruppo ha inoltre finalizzato ogni aspetto del suo agire con una consapevolezza ecologica, da sempre presente nel DNA dell’azienda. "Sono onorata – il commento di Federica Minozzi - di ricevere questo riconoscimento che testimonia il nostro impegno nel design di soluzioni inedite frutto di un continuo rinnovamento tecnologico di innovazione sostenibile".