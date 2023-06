Federmanager, Secchia eletto presidente

L’assemblea annuale ordinaria di Federmanager Modena ha eletto, il 6 maggio scorso, il nuovo consiglio direttivo e i revisori dei conti che resteranno in carica per il triennio 2023-2026.

Il consiglio direttivo, riunitori il 17 maggio, ha eletto in qualità di presidente il dottor Marco Secchia e in qualità di vicepresidente l’ingegner Massimiliano Ansaloni.

Ecco tutti i componenti del consiglio direttivo: Marco Secchia (presidente), Massimiliano Ansaloni (vicepresidente), Gilberta Berselli, Franco Bruni, Anna Ferrari, Massimo Minozzi, Roberto Saletta, Pierluigi Tosarelli, Michele Zampolli.

I tre revisori dei conti saranno Rossella Campi, Valler Govoni e Maria Rosa Nizzi.

Negli uffici, infine, i due impiegati Carlotta Moneti, Luca Marasini e Milena Mari, consulente esterno.

Federmanager rappresenta e tutela, in modo unitario ed esclusivo, 180mila dirigenti, quadri apicali, alte professionalità, in servizio e in pensione, delle imprese produttrici di beni e di servizi.