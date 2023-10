Fedora, arpe di Spagna e barocco per bimbi

Questa domenica d’autunno (o di fine estate...) ci regala un ricco carnet di appuntamenti musicali. Alle 15.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni replica "Fedora" di Umberto Giordano, con le voci di Teresa Romano e Luciano Ganci, la direzione d’orchestra del maestro Aldo Sisillo e la regia di Pier Luigi Pizzi: una grande apertura per la stagione lirica. Il Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie" oggi fa il bis, anzi il tris. Alle 10.30 e alle 11.45 alla scuola Cittadella un divertente spettacolo di "Musica familiare" dedicato ai bambini accompagnati dai genitori: "Il misterioso mistero della cantata barocca" porterà i più piccoli a conoscere la bellezza della musica antica. Poi alle 21 alla chiesa di San Carlo "Il ballo delle Ingrate", capolavoro di Claudio Monteverdi (che venne composto nel 1608 per le nozze di Francesco Gonzaga e Margherita di Savoia) con la ricca compagine vocale e strumentale dei Musici Malatestiani diretti da Michele Pasotti.

All’Hangar Rosso Tiepido i "Concerti d’oggi" degli Amici della musica ospitano alle 17 l’ensemble Opificio Sonoro, un collettivo di sette solisti e cameristi (Claudia Giottoli, Raffaella Palumbo, Sara Mazzarotto, Stefano Bruno, Giacomo Piermatti, Filippo Farinelli, Laura Mancini) uniti da curiosità culturale e passione per la sperimentazione di programmi innovativi che spaziano anche alle installazioni sonore o alla programmazione creativa. Presenteranno il progetto "Pulses", con un repertorio di grande suggestione sonora su musiche di Saariaho, Murail, Maresz, Fedele e Scelsi.

Scendiamo nella Bassa dove oggi pomeriggio al teatro Facchini di Medolla prenderà il via la rassegna "Dal duo al quintetto". Alle 17 ascolteremo le affascinanti "Aires de España" con il duo d’arpe formato da Davide Burani e José Antonio Domené. Mentre alla sala Don Magnani di Sassuolo oggi alle 16 si terrà la 47ª edizione della rassegna corale ‘Città di Sassuolo’: parteciperanno il coro di voci bianche ‘Girasole’ diretto da Claudia Rondelli, il Nonsologospel Choir guidato da Sandra Gigli, il coro di Colle Val d’Elsa ‘Sardos in su coro’ diretto da Eugenio Dalla Noce, i cui componenti sono originari di varie zone della Sardegna ora residenti in Toscana. Non mancherà ovviamente la Corale Puccini che organizza l’evento: diretta dal maestro Francesco Saguatti, sarà accompagnata al pianoforte da Simone Guaitoli.

