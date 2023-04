Felice del ritorno dei turisti, ma i prezzi sono troppo alti

Mi rende molto felice sapere che Modena è tornata meta turistica (anche se spesso solo per un giorno) e che i ristoranti sono sold out durante le festività. Visti gli anni che abbiamo passato, chiusi in casa, impauriti e tristi, rivedere la vita in città e in moltissimi centri della nostra bellissima provincia (come Vignola, dove in questi giorni ci sono tantissimi appassionati di natura e fioritura dei ciliegi) è un sollievo. E questo nonostante i prezzi da paura che tante attività di ristorazione hanno deciso di praticare in barba alle difficoltà economiche delle persone. Capisco che tutti ci debbano guadagnare, ma sinceramente penso che ad un certo punto bisogna sapersi accontentare. Ecco perché io ho scelto il pranzo in casa con amici: sono stanco di sentire esercenti che piangono miseria e poi sparano cifre prive di senso.

P.M.