"Felice e abbracciato a me Ti voglio ricordare così"

Oggi è il giorno dell’addio per il piccolo ’Frency’: i genitori, la sorellina e tutte le persone che hanno voluto bene a Francesco Pioppi (il bimbo di quasi tre anni morto lunedì sera dopo un’accidentale caduta nella piscina del giardino di casa a Sant’Antonio in Mercadello) lo accompagneranno nell’ultimo viaggio. Per espresso desiderio della famiglia, la celebrazione delle esequie si terrà in forma privata, circondati dall’affetto di parenti e amici più stretti. Struggenti le parole scritte dal padre Patrick a commento di una immagine che lo ritrae con il suo ‘Frency’ che lo abbraccia: "Voglio ricordarti per sempre così. Sorridente, felice e con un’immensa voglia di vivere. Qui mi abbracciavi e stringevi forte dicendomi che mi volevi tanto bene. Avrei dato e fatto tutto per te amore mio… La tua perdita mi ha completamente annientato. Mi manchi troppo". Innumerevoli le testimonianze di vicinanza e affetto rivolte a papà Patrick, alla mamma Stefania e alla sorellina di sette anni. Tanti anche i messaggi sui social: "Ti ho visto nascere, crescere e ora sei il nostro angelo biondo. Frency ti ameremo anche da quaggiù e tanto e tu continua a sorridere sempre amore d’oro"; "Non ho parole per descrivere il mio dispiacere, è una terribile prova quella che il destino vi ha dato da superare. Il tuo bambino era bellissimo e dolce e spero che riposi in pace e che il suo dolce ricordo vi aiuti a tenervi uniti". Tante le parole di incoraggiamento rivolte alla famiglia: "Che vi arrivi tutta la forza possibile per andare avanti, forza, lui vi proteggerà! Un forte abbraccio".

La morte del piccolo è stata una tragica fatalità, come ha spiegato il padre: "Mia moglie aveva portato Frency a letto per farlo addormentare; io sono rimasto in salotto con nostra figlia. Il piccolo ha chiesto il latte, come tutte le sere, ma visto che mia moglie, poverina, era distrutta perché aveva passato diverse notti senza dormire perché Frency era sotto antibiotico per la bronchite e la notte tossiva sempre, gli ha detto di raggiungermi in cucina per farsi fare il latte da me. ‘Papi mi fai il latte?’, mi ha chiesto Frency, ma nel frangente era arrivato il giardiniere così ho urlato a Stefania che dovevo uscire di casa, solo che lei era già crollata per la stanchezza. Probabilmente il piccolo vedendomi uscire mi ha seguito ma nessuno se ne è accorto. Quando sono rientrato in casa sono andato verso la piscina perché poco prima avevo avviato la pompa per la pulizia e…ho visto il corpicino di mio figlio. L’ho immediatamente recuperato dall’acqua ma – conclude tra le lacrime – non c’è stato alcun modo di salvarlo".

Maria Silvia Cabri