Felisati, funerale venerdì a Tagliole

Si terranno venerdì alle 11 nella chiesa di Tagliole i funerali di Stefano Felisati, il 61enne morto sul colpo nel capottamento dell’auto nella notte tra venerdì e sabato scorso in località Isola Lunga di Pievepelago. Felisati era originario di Ferrara, ma da sette anni viveva a Tagliole, amato e apprezzato da tutti. Così che il figlio Elia ha deciso che qui rimanesse per semore nel locale cimitero "tra le montagne che amava tanto, nel posto dove ha ritrovato la sua pace interiore". Il figlio aggiunge in un avviso ai tanti amici modenesi e ferraresi che è stata scelta una bara in legno non trattato, lasciando a disposizione pennarelli, con cui tutti quanti potranno lasciare scritta una dedica, un pensiero, un disegno o un messaggio diretto al padre. Nonostante le previsioni di neve, è previsto l’arrivo di numerosi parenti, amici ex colleghi dal Ferrarese, così che si è chiesta la collaborazione dei paesani in supporto al Comune per la manutenzione delle strade di accesso. Lo stretto legame tra Tagliole e Ferrara è ultra-centenario, in quanto i tanti pastori di questa zona montana compivano la transumanza in quella pianura e vi sono ancor oggi tantissimi nuclei familiari in comune tra le due zone.

g.p.