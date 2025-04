"Femminicidi, un minuto silenzio e numero antiviolenza in Comune"

"Chiediamo al Comune di Modena di osservare un minuto di silenzio alla prossima seduta del Consiglio comunale e, come già fatto dal Comune di Roma, di proiettare il numero antiviolenza ‘1522’ sulla facciata del municipio, come segnale importante e di grande attenzione da parte delle istituzioni che vogliono rivolgersi direttamente alle donne". Lo chiedono la portavoce della Conferenza delle donne democratiche di Modena, Patrizia Belloi, e il segretario del partito provinciale Stefano Vaccari.

"Dobbiamo essere in prima linea – aggiungono i due nel loro messaggio – e impegnarci concretamente per dare vita a strumenti per combattere ogni forma di violenza sulle donne, a partire dal valorizzare dei centri antiviolenza sul territorio e da un’azione costante per sensibilizzare i giovani anche attraverso i bandi per l’educazione socioaffettiva. In queste ore drammatiche abbiamo il dovere di esprimere il nostro sdegno e far sentire, chiara e forte, la presenza della politica, della società civile e delle istituzioni".