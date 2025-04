"Fenomeno di grande impatto sulla zona"

Francesco Gugli, socio della Stradedil: "La frana che ha interessato la zona di Boccassuolo è un fenomeno di grande portata e impatto. Abbiamo iniziato a lavorare immediatamente dopo essere stati chiamati dall’amministrazione e dalla Regione, cercando di intervenire prima su una vecchia pineta che ostacolava l’operatività, per poi concentrarci sul mantenere aperta la strada comunale, ma la situazione si è complicata con il maltempo. La frana è di dimensioni imponenti, con una grande quantità di terra in movimento, e il meteo avverso rende il lavoro ancora più difficile. I lavori sono continui, l’obiettivo è fare il possibile per contenerla e mettere in sicurezza le zone più critiche".