Ferì l’ex: è accusata di tentato omicidio

E’ accusata di tentato omicidio: ha accoltellato l’ex fidanzato, riducendolo in fin di vita. Ieri per la donna – che ha sempre dichiarato di non avere intenzione di far del male alla vittima – è stato incardinato il processo con rito abbreviato. L’episodio era accaduto a ottobre del 2022 in un appartamento di via San Faustino. L’imputata, una 56enne ucraina nel corso di un litigio aveva colpito l’uomo, un 54enne con una coltellata al ventre. Sul posto erano accorsi gli agenti della volante e i colleghi della mobile e la 56enne era finita in manette. Per la stessa erano stati poi disposti i domiciliari. In base alle dichiarazioni rilasciate dalla donna, quella sera era nato un violento litigio legato a questioni personali. Il 54enne aveva iniziato a gridare e l’indagata – a suo dire intimorita – si era posta in posizione ‘difensiva’, col coltello rivolto verso l’ex. "Ma non volevo fargli male". Sarà giudicata con rito abbreviato per tentato omicidio.