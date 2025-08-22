Ferie sotto la Ghirlandina: "Prezzi alle stelle e folla. Meglio restare a casa"

Anche se continuano ad essere numerose le persone che viaggiano durante la settimana di Ferragosto, sono sempre di più i cittadini che – per i costi elevati delle vacanze o per evitare code chilometriche in autostrada – decidono di rimanere a Modena. A causa del caro prezzi, per un numero crescente di modenesi evitare di prenotare viaggi nelle settimane centrali di agosto è diventata una scelta obbligata. I costi di una vacanza al mare, infatti, hanno raggiunto cifre proibitive per molti italiani.

Secondo i dati rilasciati da Confcooperative, ogni famiglia spende in media 1.950 euro per una vacanza, il 16% in più rispetto allo scorso anno. Per una famiglia di quattro persone una settimana al mare ha un costo che in media si aggira intorno ai 6.500 euro. Il risultato è che, secondo le stime di Confcooperative, 8.4 milioni di italiani rimarranno a casa durante la settimana di Ferragosto, uno su due per motivi economici.

Come afferma Giorgio Gozzi, "quando si va a fare la spesa ci si rende conto che i prezzi dei beni di consumo sono aumentati anche del 20-30%, mentre la mia pensione non cresce. Sicuramente è anche per questo motivo che la gente va meno in vacanza. Io ad agosto sono sempre rimasto in città".

Anche Tiziana Leonardi ha deciso di rimanere a Modena durante la settimana di Ferragosto. "Difficilmente in questo periodo mi sposto: preferisco rimanere a casa, sia per i prezzi elevati che per la quantità eccessiva di gente che viaggia", afferma Leonardi. Come spiega la cittadina modenese, il costo di una vacanza al mare è cresciuto nettamente nel tempo: "la riviera romagnola è diventata invivibile in questo periodo, i prezzi sono aumentati di gran lunga. Oggi passare qualche giorno lì costa molto di più, e infatti, secondo me, la quantità di persone che ha scelto questa meta è calata in modo non indifferente. Molte persone hanno scelto di andare in montagna anziché sulla riviera romagnola, oppure si sono spostate verso sud, dove è più facile trovare prezzi contenuti. Io vivo da sola, non posso permettermi di spendere cifre esorbitanti per le vacanze". È simile l’opinione di Carlo Paternò, che ha deciso di rimanere in città nelle settimane centrali di agosto perché "in giro c’è confusione, prezzi alti e troppo traffico: si sta meglio a Modena, io sono andato in vacanza a luglio". Viaggiare in questo periodo dell’anno, secondo Paternò, ha "prezzi proibitivi. È tutto molto caro". Ma, nonostante i costi sempre più alti e il traffico, rimangono numerose le persone che scelgono di viaggiare ad agosto, specialmente nelle fasce di età più basse. Secondo Confcooperative, saranno 16 i milioni di italiani che si sposteranno in prossimità di Ferragosto.

Le giovani modenesi Matilde Ceccarini e Laura Rizzatti, ad esempio, hanno deciso andare in vacanza la settimana prima di Ferragosto e di fare ritorno in città il 15 del mese, e affermano che molti dei loro amici sono partiti proprio in questo periodo. Come spiega Francesco Conti, cittadino modenese, "ad agosto la città di solito si svuota. I giovani si spostano verso il mare: molti vanno in Sardegna, alcuni a Rimini e Riccione, mentre una piccola parte va in montagna, spesso in Trentino".