Si ferisce con la motosega mentre sta tagliando un albero: muore nel giardino di casa

Carpi (Modena), 29 agosto 2024 – Tragedia oggi pomeriggio nelle campagne di Carpi, in provincia di Modena. Un uomo di 77 anni stava potando un albero all’interno del proprio giardino quando ha perso il controllo della motosega che stava impugnando, restando gravemente ferito. A causa di un profondo taglio alla gola l'anziano è deceduto poco dopo.

Sul posto, in via Castione, sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza e i vigili del fuoco, chiamati dai parenti della vittima. Nonostante i tempestivi soccorsi, purtroppo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Secondo i primi accertamenti svolti dai Carabinieri, intervenuti subito sul posto per i necessari rilievi di legge l'anziano si sarebbe ferito proprio mentre tagliava con la motosega un albero situato all'interno del giardino di casa.

Nel maneggiare la macchina da giardino, infatti, l'anziano ne avrebbe perso il controllo, finendo per procurarsi una profonda ferita al collo.

Sul posto era atterrato anche l'elisoccorso di Bologna ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.