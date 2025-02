Ferito a coltellate: "Potevano ucciderlo"

Le ferite inferte erano potenzialmente letali, quindi volte a causare il decesso della vittima. E’ quanto emerge dalla consulenza tecnica redatta dal perito medico legale, incaricato dal tribunale di stabilire se i colpi inferti ai danni del 24enne aggredito lo scorso 23 luglio sotto la Tav, sulla Canaletto da un 19enne oggi in carcere, fossero volti ad uccidere il ‘rivale’.

Ieri si è chiuso quindi l’incidente probatorio, con il deposito della perizia medico legale ed ora il fascicolo è tornato al pm al fine di chiedere il rinvio a giudizio dell’imputato. E’ possibile che la difesa, rappresentata dall’avvocato Luca Lugari, avanzi richiesta di rito abbreviato per il proprio assistito. Nei confronti del giovane, che all’epoca dei fatti era appena diventato maggiorenne, resta quindi l’accusa di tentato omicidio.

Indagato per tentato omicidio anche il presunto complice: un 17enne all’epoca dei fatti, per il quale gli atti erano stati trasmessi alla procura dei minori per competenza. Vittima dell’aggressione quasi fatale, un modenese di origine nordafricana con un lungo passato legato al narcotraffico. Era stata proprio la vittima, quella notte a recarsi al campo nomadi insieme al fratello più piccolo. Subito dopo il 24enne era stato raggiunto dagli aggressori e, dopo una lite violenta, accoltellato alle spalle.

Nonostante le profonde ferite il ragazzo aveva trovato la forza di trascinarsi per qualche centinaio di metri e di chiedere aiuto agli automobilisti in transito nella vicina area di servizio sulla Canaletto e il primo a soccorrerlo era stato un agente della polizia penitenziaria fuori servizio. Pare che il movente del tentato omicidio fosse legato ad un debito di droga: soldi che presumibilmente gli aggressori dovevano al 24enne per una partita di droga acquistata in precedenza.

I carabinieri, dopo poche ore dalla violenta aggressione avevano arrestato i responsabili anche grazie alla descrizione degli autori dell’accoltellamento, fornita dalla vittima.