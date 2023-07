Ferito fuori dalla sala slot Condannati gli aggressori

A seguito di una furibonda lite, scatenata da futili motivi, lo aggredirono all’esterno di una sala slot di Sassuolo, procurandogli ferite gravissime. I due imputati, Krouni Hamid, 42 anni e Ouni Mehrez, 46 – entrambi di origine magrebina – sono stati condannati ieri nel processo con rito abbreviato a 3 anni e quattro mesi e tre anni e due mesi di carcere. Il giudice ha riconosciuto alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di 70mila euro (come chiesto dalla difesa dell’uomo), con risarcimento del danno da stabilirsi in separata sede civile.

L’episodio risale alla notte del primo marzo dello scorso anno quando la vittima, un 54enne di Sassuolo fu accoltellato dagli imputati in via Regina Pacis, all’esterno di una sala slot. L’accusa nei confronti dei due stranieri era inizialmente quella di tentato omicidio ma, a seguito di minuziose indagini difensive, è stata derubricata in lesioni aggravate. Il diverbio tra i tre – ricostruito dai carabinieri grazie ai filmati di videosorveglianza – era iniziato all’interno del locale, per poi proseguire all’esterno, dove era avvenuto l’accoltellamento ai danni del sassolese.

La difesa degli imputati, rappresentata dall’avvocato Roberto Ghini, aveva fatto emergere però come ad iniziare la lite (contrariamente a quanto dichiarato dall’uomo) fosse stata proprio la vittima, che aveva estratto una "chiave di automobile" per poi brandirla verso i due stranieri all’interno del locale. Il violento diverbio era poi degenerato con l’aggressione del 54enne. "Siamo soddisfatti poiché grazie alle attività difensive, il capo di imputazione è passato da tentato omicidio a lesioni – sottolinea l’avvocato Ghini – ma siamo stupiti del fatto che il giudice non abbia riconosciuto ai miei assistiti l’attenuante dell’aver reagito all’aggressione. Infatti tutto è nato da una aggressione assurda, iniziata dalla persona offesa. L’attenuante era stata riconosciuta dallo stesso tribunale della libertà e faremo sicuramente appello".

La parte civile, rappresentata dall’avvocato Eleonora Neri, svolgeva all’epoca dei fatti il lavoro di camionista: dopo l’aggressione gli è stata revocata la patente (avendo ora gravi problemi alla vista) e, di conseguenza, ha perso il lavoro.

Valentina Reggiani