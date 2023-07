Fermare l’aggresività sociale

Barbara Manicardi

Giovanissimi sempre più violenti o chiusi in loro stessi. Si alza il livello di aggressività dei nostri ragazzi: ogni scusa è buona per discutere, fare a botte, litigare. O peggio ancora per aggredire e derubare, speso per ’gioco’, per dimostrare qualcosa a qualcuno! Non è un mistero – e lo confermano anche le autorità sanitarie – che c’entra (e molto) la pandemia: sono stati due anni e mezzo difficili da affrontare soprattutto per chi aveva meno di 20 anni e magari aveva già un disagio. I servizi dell’Ausl sono al lavoro per tantare di aiutare il maggior numero di ragazzi possibile, ma è come svuotare il mare con un cucchiaio.