Fermata una baby gang. Spedizione punitiva con coltelli e una pistola

Spedizione punitiva di una baby gang concordiese, a Poggio Rusco (Mantova), per malmenare un loro coetaneo. Erano almeno in quindici, tra i 16 e 19 anni, i componenti della banda che oltre ad essere armati di cattive intenzioni si sono portati appresso coltelli a serramanico, un macete e perfino una pistola. La partenza è stata immortalata in un video postato sui social e poi, quasi subito, rimosso. Ad impedire che la missione andasse a buon fine è stato l’avviso, giunto alle forze dell’ordine, dello stesso giovane preso di mira sopraffatto dalla paura. A quanto è emerso dalla ricostruzione fornita alla Polizia ferroviaria di Poggio Rusco, il gruppo era salito sul treno a Mirandola, convinti di trovarci il coetaneo da punire a suon di botte. Il folto gruppo, composto per lo più da giovani di origine magrebina non s’aspettava di trovare ad attenderli, una volta giunti a destinazione, gli agenti della polizia e i carabinieri. Tutti stati portati in caserma, identificati e perquisiti. Coltelli a serramanico e il lungo macete, con manico in legno, sono stati posti sotto sequestro. La pistola comparsa nel video postato su Instagram, poi rimosso, non è tra gli oggetti sequestrati. Gli agenti inoltre hanno avvertito tutti i famigliari dei minorenni, a lungo interrogati. Il giovane poggese era solito frequentare il paese della bassa in quanto legato sentimentalmente ad una ragazza del posto. Resta da capire la reale motivazione che ha portato la baby gang nostrana ad armarsi per regolare i conti con il coetaneo residente nel vicino comune mantovano.

Intanto sono in corso indagini, da parte della squadra mobile per individuare l’autore della tentata rapina avvenuta lo scorso lunedì pomeriggio alla stazione delle autocorriere. A presentare denuncia è stato il papà di un ragazzino di 15 anni che si trovava con un amico quando è stato avvicinato da un giovane di origini straniere. Quest’ultimo, in possesso di un coltellino, avrebbe minacciato i due minorenni intimandoli a consegnargli denaro. I ragazzini si sono rifiutati e, a quel punto, il balordo avrebbe iniziato a frugare nelle loro tasche per poi dileguarsi.Flavio Viani