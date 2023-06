Fermate degli autobus, interventi per la sicurezza

Ha preso il via da alcuni giorni, a Castelfranco Emilia, il progetto per mettere in maggiore sicurezza gli utenti che utilizzano i mezzi pubblici, con la riqualificazione delle pensiline ammalorate che necessitano di interventi o di implementazione. Ma non solo: in prossimità delle fermate degli autobus vicino al teatro Dadà, molto utilizzate durante l’anno scolastico dagli studenti dello Spallanzani, è prevista la realizzazione di due maxi - pensiline, per arrivare a contenere un numero decisamente maggiore di persone rispetto alla norma. E si continuerà poi anche con le frazioni. La conferma arriva da Bruno Marino, dirigente del settore tecnico del Comune. "Nel corso del 2022 – spiega Marino – come Comune ci siamo aggiudicati un bando di Amo (agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico di Modena, ndr), che metteva a disposizione fondi regionali per la riqualificazione delle pensiline. A Castelfranco sono stati assegnati con questo bando 100.000 euro di fondi regionali. Il Comune, poi, ha integrato questa cifra con circa 40.000 euro di fondi di bilancio. Grazie a questi fondi, abbiamo avviato in questi giorni il primo stralcio per la riqualificazione delle pensiline del territorio, che riguarderà 10 fermate per 20 pensiline in tutto (una da una parte della strada e una dalla parte opposta, ndr). Visto poi che in prossimità del teatro Dadà le pensiline sono particolarmente sfruttate dagli studenti dello Spallanzani e attualmente sottodimensionate, andremo a realizzare strutture più adeguate per aumentare il numero di persone che possono accogliere contemporaneamente". Ma non è tutto. L’architetto Marino spiega: "Proprio in questi giorni è stato approvato dall’amministrazione comunale uno studio di fattibilità per la ristrutturazione di altre 4 fermate per complessive 8 pensiline, che riguardano in particolar modo le frazioni. Con questo studio di fattibilità stiamo partecipando a un altro bando indetto da Amo (nel 2022 infatti non erano stati assegnati tutti i fondi regionali messi a disposizione) che scadrà a giorni e per il quale auspichiamo di ricevere altri contributi, al fine di continuare con la riqualificazione di queste strutture sul territorio. Nello specifico – conclude Marino – quest’ultimo progetto è di circa 30.000 euro e prevede anch’esso una compartecipazione con fondi del bilancio comunale".

Marco Pederzoli