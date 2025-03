Fermato autista, andava contromano

Ritiro della patente e multa per un autotrasportatore uzbeco che ha imboccato contromano, con un autoarticolato, la rotatoria di via per Sassuolo/Vittime di tutte le mafie per immettersi, sempre contromano, sulla Modena-Sassuolo. "Il navigatore mi diceva così" ha detto il conducente alla Polizia Locale di Formigine che si è trovata davanti veicolo che bloccava la rotatoria, cui solo per la presenza di un altro autoarticolato sulla rampa di uscita ha impedito di entrare contromano in tangenziale. Per lui circolazione contromano (con ritiro della patente), il mancato uso delle cinture e la violazione dei tempi di riposo.