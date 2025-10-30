Fermato mentre spaccia in auto. In casa trovati droga e 79mila euro

Dopo il pusher 25enne arrestato lunedi dopo un inseguimento e trovato in possesso di oltre 16 grammi di cocaina, un altro spacciatore finisce nella rete dei controlli dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, che negli ultimi tempi hanno sensibilmente rafforzato, e non senza risultati tangibili, le operazioni di controllo sul territorio. Ieri, nella rete dei militari dell’arma, è finito un giovane di 23 anni, residente a Vignola, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, originata da un normale controllo alla circolazione stradale, ha permesso di sorprendere il giovane, a bordo della propria autovettura, in possesso di un ingente quantitativo di hashish, occultato all’interno di uno zaino. L’attività di ricerca è stata così estesa presso la residenza, dove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato più di tre chilogrammi di hashish ed un chilogrammo di marijuana, suddivisi in ovuli, panetti e confezioni sottovuoto, insieme alla somma contante di oltre 79mila euro – ritenuta provento dell’attività illecita – nonché materiale vario destinato al confezionamento. A seguito dell’arresto, il 23enne è stato contestualmente associato alla Casa Circondariale di Modena, su disposizione di questa Procura della Repubblica. Ieri mattina, all’esito dell’interrogatorio di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto ed applicato nei confronti dell’uomo arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari.