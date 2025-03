Fermato per molestie in stazione. Nelle tasche anche droga, arrestato

Molestava i passeggeri in stazione e, quando sono arrivati gli agenti, prima è scappato su un treno poi, raggiunto, ha iniziato a mordere gli operatori. E’ finito in manette un giovane straniero di origine nigeriana. L’episodio è accaduto mercoledì pomeriggio a Sassuolo, alla stazione dei treni. Qui un ragazzo, spaventato, ha chiesto l’intervento degli agenti della polizia locale poiché l’indagato lo stava molestando, chiedendo insistentemente soldi. Quando i poliziotti sono arrivati, il giovane è salito sul vagone di un treno in partenza. Il capotreno, avvisato dagli agenti ha fermato il convoglio e a quel punto gli operatori della locale sono saliti a bordo del convoglio e lo hanno raggiunto, chiedendogli i documenti.

Insieme ai poliziotti c’era anche il cane poliziotto Ector che ha subito fiutato la droga addosso al giovane straniero: infatti il ragazzo nascondeva nelle tasche dei pantaloni 12 grammi di hashish suddivisi in diverse dosi. A quel punto il giovane ha iniziato a dare in escandescenza e a scagliarsi contro i poliziotti presenti, morsicandoli. Gli operatori si sono visti costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino.

Il ragazzo, con permesso di soggiorno e residente a Pistoia, è stato quindi portato al comando ma ha continuato a mostrarsi aggressivo. All’esito dei controlli il ragazzo è stato arrestato per possesso di droga, di un coltello e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, all’esito dell’udienza direttissima è stato convalidato l’arresto e disposta la custodia cautelare in carcere. Il giovane ha dato in escandescenza anche ieri mattina in aula, tanto che successivamente è stato condotto in ospedale per accertamenti. Oggi il giovane sarà giudicato nel processo con rito abbreviato.

Valentina Reggiani