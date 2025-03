"Fermiamo le insinuazioni su don Giorgio"

Riaffiora la storia che per anni ha tormentato e inseguito la Bassa modenese, collegandola a presunti riti satanici e abusi commessi da alcune famiglie nei confronti di bambini, che vide coinvolto anche don Giorgio Govoni, parroco di San Biagio, deceduto nel 2000 prima di essere completamente prosciolto da ogni accusa. Oggi pomeriggio la sua figura, messa recentemente in discussione da un libro scritto da un genitore adottivo di uno dei bimbi sottratti a quel tempo alle loro famiglie, e l’intera vicenda che poi vide tutti quanti prosciolti, sarà ricordata in un incontro pubblico "Bambini e genitori della Bassa: facciamo chiarezza", che si terrà alle 16 in via Granda 53, nel piazzale del campanile di Rivara. Presente monsignor Lino Pizzi, interverranno Serafino Amodeo, Carlo Giovanardi, Lorena Morselli e Marisa Pucci. "L’iniziativa – spiega l’ex parlamentare Carlo Giovanardi – è collegata al fatto che un padre affidatario di uno dei bambini, Giordano Bindi, sta girando tutta la Bassa presentando questo suo libro ‘L’infanzia violata: cronache di abusi sessuali e violenze nella Bassa modenese degli anni Novanta’, nel quale si rivalutano tutte le teorie del professor Foti, seminando chiacchiere e accuse nei confronti di don Giorgio e rilanciando il fatto che i bambini erano costretti a seguire riti satanici. L’iniziativa tende a dire basta e mettere un freno alla diffamazione che si consuma nei confronti di don Giorgio e delle famiglie".

Alberto Greco