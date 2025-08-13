Ferragosto tra sport, musica e preghiere

Sam, un addio pesante

Cronaca
CronacaFerragosto tra sport, musica e preghiere
13 ago 2025
STEFANO FOGLIANI
Cronaca
Prosegue a Maranello la sagra dell’Assunta, che ha preso il via lunedì e ravviva il centro cittadino con una...

Prosegue a Maranello la sagra dell’Assunta, che ha preso il via lunedì e ravviva il centro cittadino con una serie di appuntamenti promossi dalla Parrocchia di San Biagio. Prosegue, dopo l’appuntamento inaugurale di ieri, il torneo di basketball tournament dalle ore 18, con annessa apertura del punto ristoro e musica dal vivo con FrankMarco. Domani ancora spazio ai giovani con il punto ristoro in oratorio dalle 19, la musica dal vivo con Enrico Levi e Skywards e alle 20 l’attesissima cena sotto le stelle nella rotatoria del Cavallino Rampante, uno degli eventi più attesi e partecipati, su prenotazione fino a esaurimento posti.

A Ferragosto il clou: dalla mattina i tradizionali appuntamenti liturgici legati alla Festa dell’Assunzione di Maria, con l’Eucaristia alle 8.30, 11.30 e 19 e la Processione solenne che dalle 9.30 si snoderà lungo le vie Trebbo, via Veneto, via Vespucci, via Claudia, via Agnini, via Stradi, via Nazionale, via Claudia direzione sassuolo, via Garibaldi, via dei Mille, via Teano, via Nazionale, per ritornare in Chiesa. Nel pomeriggio l’adorazione eucaristica alle 17.30 e 18.30, il rosario alle 18.30 e in serata il punto ristoro dalle 19 in oratorio. In chiusura musica e balli con Miki and the swing connection e Dj Lucio Vallisneri. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Maranello e salda tra di loro appuntamenti per tutti i gusti che spaziano tra incontri, convivialità, sport, musica e momenti di riflessione. Un modo per sentirsi ‘comunità’, che lega la città ai suoi simboli e richiama, attorno ad un programma che coinvolge i maranellesi di ieri, di oggi e di domani, centinaia di persone attorno ad un centro cittadino che si anima anche a beneficio dei tanti che, nonostante il periodo, sono rimasti in città. E restituisce a tanti che partecipano l’immagine di una città viva e partecipe, anche e soprattutto nelle sue tradizioni.

Stefano Fogliani

