La Ferrari 12Cilindri premiata come "migliore auto di produzione"

Modena, 9 aprile 2025 – La Ferrari 12Cilindri è stata celebrata ieri con il prestigioso Car Design Award, uno dei più importanti riconoscimenti nel settore del design automobilistico. La cerimonia di premiazione, alla quale era presente il Chief design officer del Cavallino, Flavio Manzoni, si è svolta a Milano presso l'Adi Design Museum — il museo del capoluogo lombardo che ospita la collezione storica del Premio ‘Compasso d’oro’ — nel corso della Milano Design Week.

Con il successo nella categoria “Production Cars”, la 12Cilindri segue le cinque sportive di Maranello già celebrate in passato. La prima è stata la Testarossa nel 1985, seguita dalla Roma nel 2020, dalla 296 GTB nel 2022 e dalla Purosangue nel 2023. Due anni fa, inoltre, il team del Centro Stile Ferrari si era aggiudicato il primo premio nella categoria “Brand Design Language”. Nelle altre due categorie rimanenti, “Concept Cars” e “Brand Design Language”, sono stati premiati i team di design Lotus per la Theory 1 (una concept car elettrica da 1.000 Cv), e i francesi del team Renault.

Il premio

Il Car Design Award è stato istituito nel 1984 su iniziativa di Fulvio Cinti, fondatore e direttore per oltre trent'anni della rivista Auto&Design. Il premio si rivolge ai progetti che hanno contribuito in maniera significativa all'evoluzione del design automobilistico. Da sempre, i vincitori del Car Design Award sono selezionati da una giuria di esperti, esponenti delle più prestigiose testate automobilistiche a livello internazionale.

Nel dare una motivazione al trionfo della 12Cilindri, la giuria dell’Ad ha parlato di un design “nel quale è condensata l'essenza storica delle Ferrari V12 degli anni Cinquanta e Sessanta — si legge — rivisitata tenendo conto delle esigenze aerodinamiche che oggi sono una scienza e non più solo un'intuizione. Un legame indissolubile con la tradizione che guarda al futuro e ha portato questo progetto a unire due anime: sportività ed eleganza, per un'icona fuori dagli schemi”.

La classifica completa

Guardando alla classifica completa, i primi tre classificati sono stati scelti tra una rosa di dieci finalisti per categoria. Nella classifica “Concept Cars” il marchio Lotus ha superato il design di DS per la SM Tribute (2° posto) e, al terzo posto, tre marchi: Bmw per la Skytop, Jaguar per la Type 00 e Renault per la Emblème.

In categoria “Production Cars”, Ferrari ha superato invece il design di Bugatti per la sua Tourbillon (2° posto) e il team Kia per la EV3. Nell’ultima classifica, il Brand Design Language, ovvero il premio al linguaggio di design dell’intera marca, la Renault ha superato il design di Dacia e Hyundai (al 2° posto) e i team di Cupra e Genesis (3° posto).