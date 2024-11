Ferrari al fotofinish: "Una corsa bellissima al fianco dei cittadini"

Anche per Ludovica Carla Ferrari l’ufficialità dell’elezione all’assemblea legislativa regionale è arrivata lunedì sera al fotofinish grazie a 5.049 preferenze. "È stata una corsa bellissima – racconta la neo-consigliera – in particolare nelle ultime settimane. Intorno a me ho avuto persone di qualità, ma soprattutto, ne ho incontrate tante nelle piazze, nei mercati, in centinaia di incontri e iniziative. Ognuna con preoccupazioni, problemi e aspirazioni, e sotto una patina di disillusione, ancora la voglia di costruire il futuro. La politica deve essere uno strumento per migliorare concretamente la vita delle persone, con coraggio e responsabilità". Oltre alla soddisfazione personale, c’è anche quella per un partito che ha conseguito un successo importante. "Un grande risultato – commenta Ferrari – merito del lavoro del Pd, delle volontarie e dei volontari". Questo nonostante, l’astensionismo in cui "in tantissimi, purtroppo, si sono rifugiati. Ho parlato con chi si sente abbandonato dalla politica e non vede soluzione alla sua fatica di arrivare a fine mese: dovremo mostrare competenza e determinazione, ascolto e capacità di realizzare". E ora, di nuovo al lavoro con una serie di priorità per il futuro. "Le 10 parole che hanno guidato la mia campagna elettorale: salute, casa, sicurezza, lavoro, futuro, ambiente, mobilità, bambini, diritti e attrattività".