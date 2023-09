Ferrari, colletta dei dipendenti per aiutare gli alluvionati

Il cuore della Ferrari si fa ancora più grande: dopo la donazione di un milione di euro subito dopo l’alluvione in Romagna, ora sono i dipendenti a mobilitarsi con una colletta. "La solidarietà alla Ferrari non è andata in ferie", segnalano i sindacati dal quartier generale di Maranello, annunciando di aver raggiunto la cifra di 160.000 euro destinata alla ricostruzione delle zone sommerse da acqua e fango lo scorso maggio. Sono state in particolare 2.737 le ore di lavoro donate, per un importo di 80.000 euro che la stessa Ferrari raddoppierà. A comunicarlo sono le sigle Fim, Uilm e Fismic.

"Centinaia di dipendenti hanno devoluto ore di ferie accantonate – spiega Giorgio Uriti, segretario generale Fim Cisl Emilia Centrale – ore che poi sono state ’monetizzate’ e trasformate in una concreta donazione.

C’è stata un’opera di sensibilizzazione in azienda anche grazie ai delegati sindacali. Già nel momento dell’emergenza alcuni dipendenti si mobilitarono per aiutare la Romagna. Anche io andai di persona per rendermi conto della gravità dell’accaduto e del fatto che sarebbe stato necessario un aiuto a lungo termine. Per questo è stata promossa la colletta, che ritengo doverosa". I fondi, tramite la Regione, verranno dunque impiegati nella ricostruzione. La speranza adesso è che altre aziende seguano l’esempio della Ferrari.