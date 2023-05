Ferrari, è plebiscito a Serramazzoni Batosta per Bartolacelli: sotto il 16%

Non c’è stato gioco. Già alla prima sezione scrutinata il vantaggio si aggirava oltre il 70% e, alla fine, il divario non ha fatto altro che allargarsi: Simona Ferrari, candidata di ‘Noi per Serra’, è la nuova sindaca di Serramazzoni. Con un’impressionante maggioranza, che sfiora il 77% dei voti, i serramazzonesi le consegnano così le chiavi del paese per i prossimi 5 anni. Sonora bocciatura, invece, per il primo cittadino uscente Claudio Bartolacelli, fermo al 15,8%, seguito a pochi punti di distanza dall’ex viceprefetto Giorgio Zanoli (7,5%). Il risultato quasi plebiscitario ha stupito tutti in paese, compresi gli stessi vincitori: "Sono davvero molto felice – ha commentato in serata Simona Ferrari –. Speravamo nella vittoria, visto l’impegno profuso, ma il risultato che abbiamo ottenuto è grandioso e supera ogni aspettativa: traspare la voglia che la gente aveva di cambiare. Se a Serra paese ci sentivamo più tranquilli, a sorprenderci è stato il risultato straordinario strappato nelle frazioni, come San Dalmazio, Riccò, Selva e Varana. Nei momenti dello spoglio, io ero in sede e tantissime persone si sono fermate con noi ad aspettare i risultati. Abbiamo brindato e poi ci siamo spostati davanti al Municipio: erano tutti sbalorditi, una festa del genere ha ridato a Serra una grande vitalità". Per i nomi di vicesindaco e assessori, Ferrari chiede "qualche ora" per godersi il grande ‘ribaltone’ e poterne parlarne prima con i ‘suoi’: "Già da domani (oggi per chi legge, ndr), che ci sarà il passaggio di consegne, per prima cosa cercherò di conoscere i dipendenti comunali ed iniziare ad ambientarmi nei vari uffici. Poi ci sarà da affrontare l’emergenza meteo – prosegue –: non c’è tempo da perdere". Il risultato di Serramazzoni ha generato grande entusiasmo anche tra le file di Pd, Psi e Lega, tutti partiti che – insieme a FI – avevano dato indicazione di voto su Ferrari. Unica fazione ad uscire con l’amaro in bocca è Fd’I, schierata con Bartolacelli: "Le divisioni nel centrodestra non hanno aiutato" dice il presidente provinciale Ferdinando Pulitanó. In consiglio comunale entrano così 8 membri della maggioranza. Considerati anche gli assessori che saranno nominati, c’è la possibilità che l’intera lista ‘Noi per Serra’ possa ricoprire un incarico istituzionale: "E’ mia intenzione continuare a lavorare con chi c’è stato dall’inizio – aggiunge la neoeletta sindaca –. Ho in mente di coinvolgere tutti, come avevo detto fin da subito". Il titolo di ‘mister preferenze’ è andato a Fabio Gorrieri con 439 voti, seguito a ruota da Annamaria Dallari (428). Alla minoranza andranno invece 4 posti, di cui tre molto probabilmente alla lista ‘Serramazzoni’ (con Claudio Bartolacelli, Mara Marcellan e Francesco Spatafora) ed uno a ‘Rinascita’ (Giorgio Zanoli): entrambi i candidati sconfitti hanno confermato, ad ogni modo, l’intenzione di non gettare la spugna. Il sindaco uscente, Claudio Bartolacelli, è – come plausibile – deluso dall’incredibile bocciatura: "Sapevamo che Serra voleva cambiare. Preparati lo eravamo, certo è che, visto il risultato, probabilmente non è valsa nemmeno la pena che io 5 anni fa abbia preso in mano un comune in stato pre-fallimentare. Oltre ad aver salvato Serra dal commissariamento per dissesto, qualche problema è stato risolto e i conti sono a posto. Nei prossimi cinque anni – indica Bartolacelli – questo comune avrà bisogno ancora di piccoli passi per tornare verso la normalità: sicuramente resterò a rappresentare i cittadini che ci hanno dato fiducia. E aiuterò chi ci ha messo la faccia con me a prepararsi per il prossimo confronto elettorale". Deluso anche l’ex viceprefetto Giorgio Zanoli, che non ha mancato di stringere la mano a Simona Ferrari: "Sono sempre stato sportivo e spero che possa fare molto bene. Sapevo che sarebbe stato complicato avere la meglio, ma un grande grazie lo devo a chi ha votato per noi: è molto difficile diffondere una politica basata sull’etica".

Riccardo Pugliese