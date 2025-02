Ferrari, filming day con la SF-25: "Attesi i tifosi, siamo preparati"

E’ il giorno dei giorni per Fiorano e Maranello, complice la ‘prima’ della SF-25 che la Ferrari affida a Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Attesa oggi in pista, sul circuito fioranese, per il filming day che li vedrà percorrere fino a 200 chilometri. Ovvia l’attesa, altrettanto ovvio aspettarsi un’invasione da parte del popolo delle rosse. Per gestire la situazione Fiorano e Maranello si sono già attivati: "Abbiamo accelerato l’apertura delle bretellina tra via Canaletto e via Giardini in modo da drenare il traffico in entrata sul cavalcavia, e ci siamo coordinati con Maranello predisponendo un’ordinanza per gestire la situazione dove di solito si radunano i tifosi a seconda dell’afflusso che ci sarà", spiega il sindaco di Fiorano Marco Biagini. Che prevede "una giornata di notorietà per il territorio e di entusiasmo per i tifosi". L’ordinanza citata da Biagini prevede "la chiusura, con divieto di transito eccetto i mezzi di soccorso, i veicoli autorizzati e quelli diretti alle ditte di via 2 giugno, di via Giardini dalla rotatoria con via del Canaletto fino ai confini con Maranello", ma aggiunge come la chiusura "verrà decisa sul momento in base alla presenza di persone".

Quanto a Maranello, il sindaco Luigi Zironi si aspetta "una giornata in cui la nostra comunità potrà condividere la passione e l’entusiasmo di tanti tifosi", ma non perde di vista la necessità di prestare attenzione "al grande afflusso di persone: qualche disagio alla viabilità – ammette – sarà inevitabile ma collaboreremo per la sicurezza".