Ferrari, a Fiorano la pista che rivoluziona il collaudo delle supercar

Fiorano Modenese (Modena), 6 ottobre 2025 - La Ferrari ha completato in meno di quattro mesi la costruzione di e-Vortex, il nuovo circuito di prova situato accanto alla storica Pista di Fiorano. Con una lunghezza di 1.887 metri e una superficie complessiva di 37.351 metri quadrati, il tracciato rappresenta un passo fondamentale per il collaudo funzionale delle vetture appena uscite dalla linea di produzione, consentendo test precisi, ripetibili e nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

Com’è fatto il circuito

Il circuito è stato progettato per rispondere alle più avanzate esigenze di sviluppo e validazione. La pista si articola in diversi settori dedicati a specifici aspetti delle prestazioni e del piacere di guida. Due ampie curve, caratterizzate da banking e pendenza longitudinale, permettono di analizzare la dinamica in curva; un rettilineo centrale di 600 metri consente di testare accelerazione, stabilità e comportamento alle alte velocità. Le curve di handling, invece, sono pensate per valutare il comportamento dinamico delle vetture in manovre più tecniche.

Le larghezze delle corsie, variabili dai 6 ai 14 metri, e le pavimentazioni speciali — tra cui tratti in porfido e sezioni disconnesse dedicate all’analisi di comfort, Nvh (Noise, Vibration and Harshness) e durabilità — consentono di condurre prove approfondite e dettagliate, offrendo un quadro completo delle performance della vettura.

Innovazione e ottimizzazione dei processi

Grazie a Ferrari e-Vortex, le attività di collaudo possono essere progressivamente trasferite dalla strada alla pista, garantendo valutazioni più oggettive e una più rapida individuazione di eventuali anomalie. La concentrazione delle prove all’interno della nuova area di collaudo riduce anche l’impatto sulla viabilità del territorio circostante, migliorando la sicurezza per tutti.

A completamento del circuito è stata realizzata una nuova officina di revisione di mille metri quadrati, destinata a verifiche statiche e ad alcuni interventi tecnici sulle vetture. Questa struttura consente di ottimizzare i flussi interni, rendendo più efficienti i processi di revisione e controllo prima dei test dinamici.

Un passo avanti nella ricerca e sviluppo

Ferrari e-Vortex rappresenta non solo un’evoluzione nella capacità di collaudo, ma anche un simbolo dell’impegno della Casa di Maranello nell’innovazione. La combinazione di curve, rettilinei, pavimentazioni speciali e officina interna consente di testare le vetture sotto tutti i punti di vista, dalla dinamica alla durabilità, dal comfort alle prestazioni di guida.

Con questo nuovo tracciato, Ferrari consolida il proprio ruolo di riferimento nel settore automobilistico mondiale, garantendo ai propri ingegneri strumenti all’avanguardia per sviluppare vetture che coniugano prestazioni straordinarie e sicurezza. In meno di quattro mesi, il progetto e-Vortex ha unito precisione, innovazione e funzionalità in un’unica infrastruttura dedicata al futuro delle supercar Ferrari.