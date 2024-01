Ferrari in partenza. Al suo posto piace. Kumbulla della Roma

Si gioca in difesa, a Sassuolo, in questo ultimissimo scorcio di calciomercato. E per il difensore Gian Marco Ferrari che potrebbe andare – su di lui Cremonese e Cagliari, il capitano valuta – ci sarebbe, a rimpiazzarlo, Marash Kumbulla, che gli uomini mercato neroverdi hanno chiesto alla Roma in prestito. Si tratta di un giovane, classe 2000, italiano di nascita ma albanese di nazionalità, con i giallorossi, in stagione, non ha ancora avuto modo di scnedere in campo in partite ufficiali – si ruppe il crociato lo scorso aprile, un problema muscolare ne ha ‘allungato’ il recupero di qualche settimana – ma sarebbe ormai pronto a tornare. Su di lui però in questo momento c’è anche l’Udinese: si cerca, a oltranza, un possibile accordo, mentre le lancette viaggiano veloci verso la chiusura delle trattative, che è prevista per domani sera alle 20.