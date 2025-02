Ferrari, la Fim Cisl al primo posto nella rappresentanza sindacale

Con 940 voti ricevuti e 14 rappresentanti sindacali la Fim Cisl Emilia Centrale conquista il primo posto nelle elezioni per la rappresentanza sindacale in Ferrari. Nelle passate elezioni del 2021 gli eletti erano stati 12 a fronte di 657 voti. "Fim Cisl aumenta di quasi 300 voti i suoi consensi scalando il podio della rappresentanza sindacale. Un riconoscimento del grande lavoro fatto dai nostri delegati con un ottimo lavoro di squadra che ha coinvolto iscritti e simpatizzanti, parlando in modo chiaro alle lavoratrici e ai lavoratori – commentano i vertici della Fim Cisl Emilia Centrale e i rappresentanti sindacali eletti. Sarà nostro compito – commentano i vertici della Fim Cisl Emilia Centrale – restituire alla comunità dei lavoratori Ferrari una rappresentanza qualificata ed attenta a tutti i temi del lavoro. Questo abbiamo sempre fatto e questo continueremo a fare seguendo la strada del miglioramento costante, partendo dalle relazioni partecipative che caratterizzano da anni le relazioni sindacali in Ferrari".

Relazioni partecipative che hanno costruito la notizia di questi giorni: un Premio di competitività che ha erogato oltre 14mila euro a regime massimo. per la prima volta, i lavoratori potranno esercitare la conversione del premio in azioni Ferrari. Il sindacato sottolinea come pacchetto di stabilizzazioni ha riguardato 200 lavoratori "e ciò ha permesso di dare loro una continuità certa ai loro progetti di vita e di valorizzare la loro formazione e crescita professionale".