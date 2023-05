Ferrari, mano tesa anche dal Pd Zanoli: "Sono io l’unico vero civico"

A meno di due settimane dal voto, continuano ad aggiungersi tessere al mosaico politico di Serramazzoni. Il Partito Democratico, nelle ultime ore, ha ufficializzato il sostegno esterno alla candidata civica Simona Ferrari. "Abbiamo avuto un confronto di tipo programmatico, sia con lei che con altre forze politiche del centrosinistra, e credo sia ora di esprimere definitivamente la nostra riflessione – nota il segretario provinciale del Pd, Roberto Solomita –. Si è trattato di un confronto leale, nel pieno dell’autonomia che contraddistingue una lista che è civica, e senza alcun ragionamento su candidature e poltrone, ma totalmente incentrato sui contenuti e i programmi per Serramazzoni". Il sostegno del Pd per Simona Ferrari si va dunque ad affiancare a quello già espresso da Lega, Forza Italia e Psi. Due le questioni: per prima cosa, la spaccatura netta all’interno del centrodestra, con 5 tesserati di Fratelli d’Italia candidati nella lista guidata dal sindaco uscente Claudio Bartolacelli. Altra circostanza riguarda il sostegno eccezionalmente trasversale, sia da aree di centrosinistra che di centrodestra, nei confronti di Ferrari. "A Serra la scelta verteva tra la fallimentare continuità dell’amministrazione uscente e il cambiamento, non sulla base dell’appartenenza politica: infatti, tutte e tre le liste hanno esponenti di varie sensibilità – sottolinea Solomita –. Quella di Simona Ferrari crediamo possa essere una candidatura interessante: di lei ci hanno colpito determinazione e disponibilità al dialogo". Volutamente in disparte da questo "minestrone" di sostegni politici è rimasto il candidato Giorgio Zanoli, ex vice-prefetto, sostenuto dalla lista civica ‘Rinascita’: "L’unica vera candidatura civica si è dimostrato essere la mia, senza alcun sostegno da parte dei partiti tradizionali e perfino aliena a qualsiasi genere di finanziamento – rivendica Zanoli –. Vogliamo conservare la nostra autonomia ed evitare, anche in futuro, qualsiasi tipo di ‘ricatto’ a livello politico-amministrativo. Le conseguenze di questo minestrone di partiti che puntano solamente a salire sul carro dei vincitori rischiano di essere molto negative per i cittadini di Serramazzoni: se una lista si definisce ‘civica’, non può lasciare in mano la politica ad altre persone che vengono da lontano e non sono a conoscenza di questa realtà. Vorrei sapere dai partiti da dove nasca la voglia di primeggiare, in un paese che sta tirando gli ultimi sospiri. Per quanto ci riguarda, abbiamo sempre negato di volere partiti alle spalle: siamo stati chiari e abbiamo mantenuto la promessa. Proprio per questo, ora, credo possa aprirsi lo spazio per costruire una nuova strada. I riscontri dei cittadini ci stanno dando soddisfazione"."Ricordo a Zanoli che l’ultima volta (nel 2012, ndr) si era presentato con tutte le bandiere del centrodestra – replica Claudio Bartolacelli –: io tessere non ne ho e, nonostante l’appoggio di un partito alla mia lista civica, con la mia squadra l’accordo è stato su un programma concreto, non sulla base dei colori politici. Dall’altra parte, mi stupisce la virata del Pd che cinque anni fa aveva sostenuto la mia candidatura; tuttavia, se oggi Solomita preferisce l’accordo con Lega, FI e Psi, è libero di fare come crede".

Riccardo Pugliese