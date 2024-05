Ferrari, oltre cento borse di studio: "Giovani e formazione le priorità"

Quasi ottant’anni di storia, con le radici sempre ancorate nella Motor Valley emiliana. Lo stabilimento di Maranello, dove si producono alcune delle auto più amate e desiderate, è un posto di lavoro ambìto da tanti ingegneri e tecnici da ogni parte del mondo. Nonostante questo "la Ferrari ama imparare per continuare a migliorarsi". Lo afferma con convinzione il presidente John Elkann, a Maranello giovedì scorso in occasione della consegna delle borse di studio per merito, in ricordo del fondatore Enzo Ferrari, a 106 figli di dipendenti. Una cerimonia che ha visto la partecipazione di tutti i top manager del Cavallino. "È stato un momento di festa, davvero bello vedere così tante ragazze e tanti ragazzi assieme alle loro famiglie, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle. Premiarli per il loro successo scolastico – ha sottolineato Elkann – credo che sia davvero un’iniezione di ottimismo".

Una cerimonia emozionante nel presente e che guarda al futuro: quello delle nuove generazioni in cui Ferrari crede. "Premiare un talento, premiare chi si dà da fare, premiare chi si impegna in quello che sta facendo è sicuramente un grande stimolo per tutti. Quando incontro i giovani in occasioni come queste – ha detto Elkann – mi piace ascoltarli e sentire i loro racconti, gli studi che stanno facendo, le lingue straniere che parlano. Chiedere loro se preferiscono la matematica o la fisica, quali sogni stanno realizzando e le loro aspirazioni. È un momento bello di interazione con chi costruirà il futuro, ognuno nel settore in cui deciderà di spendersi dopo gli studi. E poi è bello anche vedere l’orgoglio nei loro occhi e in quelli delle loro famiglie".

La consegna delle attese borse di studio è stata anche l’occasione per una riflessione sui giovani di oggi che "corrono, cambiano molto velocemente". E ciò lo si capisce dai loro interessi. "Negli scorsi anni – ha proseguito il presidente – molti a cui abbiamo dato la borsa di studio frequentavano università scientifiche o Giurisprudenza; quest’anno invece tra i premiati non ho incontrato nessuno che studiasse Legge, mentre in tanti studiano Psicologia e Medicina". E sono cambiati anche gli interessi dei giovani. "Certo molti sono ferraristi... Ma ci sono anche tanti juventini ansiosi di sapere come andrà a finire la finale di Coppa Italia... Scherzi a parte, ovviamente hanno tanti interessi, però li vedo molto concentrati sui basilari: prima di tutto la famiglia e la scuola". La formazione prima di tutto, anche per Ferrari, ed è questo il filo rosso che la lega al territorio. Come azienda ha fatto importanti investimenti sulla formazione, ad esempio con la ‘Scuola dei Mestieri’.

Tra i progetti citati da Elkann, anche ‘e.DO Learning Center’, il laboratorio realizzato assieme ad altri partner presso l’Istituto Corni. "Attraverso questo progetto non insegniamo genericamente a usare un robot, ma a lavorare con la robotica: dall’inaugurazione sono stati accolti 5.300 studenti e sono state erogate oltre mille ore di formazione scientifica.

Poi per arginare il fenomeno della dispersione scolastica abbiamo attivato ‘Arcipelago Educativo’, che viene realizzato assieme alla fondazione Agnelli". Qualche mese fa, durante la cerimonia per i sessant’anni dell’Istituto Ferrari, Elkann era tra i giovani intenti a montare e rimontare un motore. "Quello è stato un momento importante per l’istituto che è una parte fondante della nostra storia, voluto da Enzo Ferrari nel 1947. Qui si respira la stessa atmosfera che abbiamo in azienda: le idee differenti – ha spiegato il presidente Elkann – non diventano un pretesto di rottura ma un’occasione di crescita. Un’altra occasione per imparare qualcosa".