Ferrari ricevuta dal prefetto: "Solidarietà dalle istituzioni"

La prefetta Triolo e l’assessora Camporota in particolare hanno dimostrato un’attenzione e una sensibilità nei nostri confronti che non mi aspettavo, che mi ha toccato profondamente e di cui sono riconoscente, perché la fiducia nelle istituzioni è condizione necessaria per vivere bene nella propria comunità. Valuterò se vi siano le condizioni per intraprendere la strada indicata dalla prefetta, ovvero l’accesso ad un fondo per i familiari di vittime di reato ma, nel frattempo, attendo attraverso il nostro legale di ottenere risposta al nostro quesito: ’E’ giusto che venga tassata la cifra precettata anche se non riscossa?’. Così Giovanna Ferrari, mamma di Giulia Galiotto uccisa a 30 anni a colpi di pietra dal marito Marco Manzini nel 2009, sulle colline di Sassuolo.

La vicenda è tristemente nota: la famiglia della vittima si è vista recapitare dall’Agenzia delle entrate le tasse, ovvero imposte di registro per la registrazione dell’ordinanza del giudice civile. In sostanza si tratta delle tasse sul risarcimento pari ad un milione e 200mila euro stabilito in sentenza ma che la famiglia di Giulia ha riscosso solo in minima parte e attraverso precetti sul tfr e sullo stipendio dell’assassino, oggi libero e disoccupato. "Ho incontrato l’attuale prefetta Fabrizia Triolo e mi ha messo al corrente dell’esistenza di un fondo del ministero dell’Interno, erogato attraverso le prefetture. Mi ha consegnato la modulistica da compilare con l’elenco dei documenti richiesti, che va riconsegnata in prefettura entro il 31 dicembre 2025 – spiega Giovanna Ferrari –. È un fondo riservato agli eredi di vittime di reato violento intenzionale che non abbiano ricevuto altre forme di sussidio o risarcimento. Si tratta di una cifra di 50mila euro. Dovremo valutare col nostro avvocato se rientriamo nei requisiti ma la cosa importante è sapere che c’è questa possibilità anche per farla conoscere agli aventi diritto. Intanto si sta muovendo anche il nostro avvocato per avere risposte al ricorso presentato all’Agenzia delle entrate sulla cartella ricevuta".

Per quanto riguarda il fondo, Giovanna Ferrari spiega: "È un fondo pubblico che parte dal ministero dell’Interno. La prefetta ha affermato che occorre avere fiducia nelle istituzioni ed è bene far sapere quello che ci può essere di buono. Non è tuttavia una misura compensativa di un problema più ampio che comunque va affrontato". Ferrari si dice commossa per la solidarietà ricevuta: "Ho avvertito e ricevuto grande vicinanza e solidarietà da parte delle istituzioni locali: segnalare problemi e incongruenze perché possano essere trovate risposte e soluzioni a beneficio della collettività, oltre che esercizio di cittadinanza attiva, è di per sé dimostrazione di rispetto e fiducia verso le istituzioni".