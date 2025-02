Ferrari si schianta contro il guard rail. Traffico paralizzato in tangenziale

Un incidente che ha coinvolto una Ferrari ha mandato ieri mattina il traffico in tilt in tangenziale. Il conducente è rimasto ferito ma in modo lieve mentre il bolide rosso è stato danneggiato visibilmente in più punti. E’ accaduto poco dopo le 11. Da quanto ricostruito dalla polizia locale l’uomo, al volante di una Ferrari modello 812 Super Fast con targa tedesca, dopo avere imboccato la tangenziale Rabin in direzione Milano, giunto nel tratto compreso tra le uscite 3 e 4, in corrispondenza di via Divisione Acqui, ha perso il controllo dell’automobile sbandando bruscamente.

La Ferrari improvvisamente ha perso aderenza con la strada andando a schiantarsi contro il guard rail poi, dopo diversi giri su se stessa, si è fermata di traverso in mezzo alla carreggiata. Un impatto violento come era ben visibile anche dalle condizioni del bolide del Cavallino, danneggiato sia sul retro che frontalmente, dal guard rail completamente rientrato e dalla strisciata di terriccio trasportata sull’asfalto dalla fuoriuscita di strada.

Subito sono scattati i soccorsi; sul posto contemporaneamente sono accorsi ambulanza del 118 e vigili del fuoco. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo dell’auto dai pompieri e affidato al personale sanitario che l’ha trasportato all’ospedale per accertamenti; l’uomo era molto scosso ma con traumi fortunatamente non gravi. In pochi minuti il traffico sulla tangenziale si è praticamente paralizzato.

La polizia locale ha chiuso la corsia interessata dall’incidente e deviato i veicoli su quella di sorpasso dove si è formata una lunga coda con le auto che procedevano molto lentamente, ma forti ripercussioni si sono avute su tutta la viabilità della zona, in particolare via Divisione Acqui e aree limitrofe. Rallentamenti anche sull’altro senso di marcia della tangenziale a causa degli automobilisti curiosi attratti dalla supercar distrutta intraversata sulla carreggiata. Ci sono volute alcune ore prima che tutto tornasse alla normalità.

Dopo gli interventi di emergenza sono stati chiamati sul posto meccanici specializzati nella gestione delle Ferrari e il carroattrezzi che ha recuperato il mezzo. Le indagini per ricostruire le cause dell’incidente sono in corso da parte della polizia locale.

Emanuela Zanasi