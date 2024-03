Ferrari, suonano le campane a festa: "Alba rossa a Maranello: che favola"

"È stata una doppietta da favola, ci ha scaldato il cuore". Esulta il sindaco Luigi Zironi dopo il successo nel Gran Premio di Formula 1 d’Australia. A vincere è stata la Rossa di Carlos Sainz davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc: "L’alba a Maranello non poteva essere migliore. Alle nostre Rosse va il più sincero ‘Bentornate alle vittoria’ da parte di tutta la città".

Suonano le campane della chiesa di a Maranello, della città per il ritorno alla vittoria. Alle 11.15 hanno omaggiato ’a distesa’ per due minuti il Cavallino: "Oggi festeggiamo due volte: la domenica delle Palme e la vittoria della Rossa", dice raggiante don Marco Bonfatti. "In molti ci tengono alla tradizione delle campane, e anche i meccanici che erano là so che si aspettavano che a Maranello si festeggiasse così".

In giro i turisti in visita al museo moltiplicano i selfie davanti al simbolo del Cavallino: "Finalmente! Abbiamo scelto il giorno giusto per venire". Dai club non stanno nella pelle: "Una vittoria grandiosa, il primo e secondo posto ci fanno sperare per il Gran Premio di quest’anno". Il dottor Paolo Contini (nella foto) è il presidente della Scuderia Ferrari club di Modena, l’unica al mondo a potersi fregiare del nome ’Enzo Ferrari’. Conta 130 soci, che proprio nei giorni scorsi si sono riuniti in assemblea. "La forza – sottolinea Contini – è nella macchina Formula Uno 2024 veramente veloce, che già si era distinta nei Gran Premi precedenti: quella di oggi non è una vittoria estemporanea, proprio perché c’erano già segnali che la macchina è davvero il top".

In più, aggiunge il presidente del Ferrari club, "il team piloti di quest’anno è qualcosa di formidabile per cui siamo molto fiduciosi sul futuro. D’altronde nel corso dell’assemblea dei soci il coordinatore delle Scuderie Ferrari Club del mondo il dottor Mauro Apicella aveva previsto una grande vittoria per oggi".

g.a.