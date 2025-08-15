"Ferrari, uno dei simboli dell’Italia nel mondo"

A trentasette anni dalla morte di Enzo Ferrari, avvenuta il 14 agosto 1988, Modena e Maranello hanno reso omaggio alla sua memoria. Questa mattina il sindaco del capoluogo Massimo Mezzetti e il sindaco della città del Cavallino Luigi Zironi hanno deposto una cesta di fiori sulla tomba del Drake al cimitero di San Cataldo. Più tardi, alle 19, è in programma la messa commemorativa nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Maranello.

Anche quest’anno, al cimitero di San Cataldo non sono mancati appassionati, dipendenti ed ex dipendenti della Ferrari.

Nei giorni scorsi il sindaco Mezzetti ha inviato un telegramma al figlio Piero Ferrari, ricordando come il fondatore della casa automobilistica modenese continui a rappresentare "uno dei simboli dell’Italia nel mondo, capace di richiamare tanti appassionati a Modena per scoprire da vicino la sua epopea: un inno alla bellezza, al saper fare e al coraggio di sognare".

Il ricordo di Enzo Ferrari – aveva detto a sua volta il sindaco di Maranello Luigi Zironi - è ancora profondamente sentito a Maranello. La nostra città si identifica tuttora nella sua tenacia, nella sua capacità di rivolgere sempre lo sguardo in avanti, ponendo sempre al centro dei propri progetti le persone. La comunità maranellese si avvicina ogni anno a questa commemorazione con orgoglio, accompagnata da forti emozioni e da una passione per il mito Ferrari che fa parte del nostro dna".