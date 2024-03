Ferroni in lizza per il quarto mandato. Fiorenza: "Glielo abbiamo chiesto"

Corrado Ferroni torna a candidarsi sindaco a Pievepelago per il quarto mandato consecutivo. Di recente si era parlato di una sua rinuncia a ripresentarsi nonostante la recente modifica delle leggi elettorali che l’avrebbero consentito. Ieri invece l’attuale assessore comunale Davide Fiorenza (indicato nelle scorse settimane come possibile successore) ha annunciato che sarà ancora Ferroni a scendere in lizza.

"Dopo la rinuncia del sindaco Ferroni a ricandidarsi al comune di Pievepelago – dice l’assessore Fiorenza – nelle elezioni che si svolgeranno nel giugno prossimo, si è aperto un dibattito volto ad individuare il nuovo candidato: fra i vari nomi emersi vi era anche il mio. Nel frattempo cittadini, associazioni, imprenditori (fra cui Giampietro Beghelli) oltre alla totalità delle persone individuate per formare la lista, hanno chiesto a Ferroni di ricandidarsi; l’attuale sindaco si era preso alcuni giorni per decidere avendo in questi 15 anni dedicato molto tempo al Comune spesso a discapito dei problemi personali. Dopo un lungo dibattito ed un aperto confronto, ora ha deciso di accettare la candidatura a sindaco. Di questo, sia io personalmente – prosegue Davide Fiorenza – sia tutti i candidati della lista e gli innumerevoli cittadini che si erano espressi in tal senso, gli siamo grati. L’obiettivo sarà quello di proseguire gli importanti progetti già avviati e di individuare i nuovi impegni per il futuro di Pievepelago. Cercheremo di rinnovare l’amministrazione con figure di valore, radicate sul territorio, consapevoli dei problemi del nostro Comune, che daranno vita a un progetto di sviluppo del territorio incentrato su turismo, servizi, attività sportive ed imprenditoriali, in particolare incentivando tutte quelle attività produttive volte ad aumentare l’occupazione stabile del nostro comune".

Corrado Ferroni, 64 anni, dopo numerose esperienze come consigliere e assessore, venne eletto sindaco nelle consultazioni elettorali del giugno 2009 e riconfermato nella tornata elettorale del maggio 2014 e del maggio 2019. Tra le iniziative riconosciute a Ferroni negli ultimi anni vi è il liceo scientifico sport invernali di Pievepelago, unico in Italia del genere, la cui nuova sede è stata inaugurata lo scorso settembre. In tale occasione il sindaco disse di aver "coronato un sogno", ricordando tutti gli artefici dell’istruzione superiore a Pievepelago e del progetto convitto sci, con l’attuale collaborazione di Miur, Fisi, Regione, comuni Fiumalbo e Riolunato, e altri enti. Disse che la nuova sede del Liceo valorizzerà le aspettative di crescita paesana puntando ad essere "un innovativo punto di riferimento, non solo nazionale ma anche europeo".