"Ferrovia unica connessa agli autobus da Mantova a Sassuolo"

"Spesso i confini geografici diventano muri. La Provincia può fungere da polo di coordinamento, mettendo attorno a un tavolo tutti gli attori". Candidato civico per la Provincia sostenuto dal centrodestra il sindaco di Novi Enrico Diacci ritiene che tra i temi da declinare su area vasta ci sia il trasporto pubblico.

Diacci, si può arrivare a ragionare come territorio unico?

"L’idea che non ha più senso che ciascun comune ragioni da solo l’abbiamo acquisita nel nostro piccolo con l’Unione delle Terre d’argine: uno dei progetti in campo è proprio il potenziamento della linea ferroviaria Modena-Mantova. In effetti il passo successivo potrebbe essere quello di interloquire con il territorio di destinazione, cioè Modena, e in prospettiva anche con il distretto ceramico, arrivando a una linea di trasporto unico di portata quasi regionale".

Uno dei temi che emerge dalle analisi del saldo migratorio nel Modenese è il forte pendolarismo dai centri più piccoli verso i capoluoghi dove ci sono maggiori servizi e luoghi di lavoro, ma case più costose.

"Effettivamente posso fare l’esempio di come molti residenti di Novi si spostino a Carpi e a Modena ogni giorno per lavoro, intasando la Carpi-Modena e la Carpi-Novi. È un problema da gestire anche attraverso il potenziamento del trasporto pubblico connettendo la ferrovia, intesa come spina dorsale, con i mezzi su gomma come gli autobus collegati alle stazioni. In parallelo occorre rinforzare la rete dei servizi sui diversi territori, ambiti su cui stiamo già lavorando come Unione".

Qual è la strategia?

"Nei nostri Piani urbanistici abbiamo posto il tema della ‘città dei 15 minuti’, nella quale i servizi principali devono essere raggiungibili da tutti a piedi o in bicicletta".

È possibile allargare la regia unica anche ad altri territori provinciali come Bologna e Reggio?

"Mah, non dovrebbe più esserlo, ma la sensazione è che i confini geografici spesso diventino muri. Posso fare l’esempio dell’ospedale di Carpi, punto di riferimento anche per Correggio che dovrebbe spingerci a dialogare di più su una rete sanitaria sempre più larga. Un discorso che riguarda anche le scuole superiori che dovrebbero essere sempre più collegate con i comuni più piccoli. La Provincia, al netto di una riforma rimasta a metà che ne lascia non del tutto definiti gli ambiti di intervento, potrebbe avere un ruolo di rilievo nel coordinamento delle parti".