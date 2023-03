Fertilio tra fake e totalitarismi

Domani alle 20.45 all’Associazione Oniro di via Borelli 20 a Modena si terrà il dibattito dal titolo ’La comunicazione, le fake news, i totalitarismi’ alla presenza di Dario Fertilio, giornalista, scrittore, docente di teoria e tecniche della comunicazione giornalistica all’Università Statale di Milano. Saranno presentati alcuni suoi libri: ’Le notizie del diavolo. La parabola ignota della disinformazione’ (Spirali edizioni), ’Il virus totalitario’ (Rubbettino editore), ’Dirsi tutto’ (Lindau) e ’Fabbricare le menzogne’ (Licosia). Fertilio dipanerà un dialogo per spiegare le tecniche comunicative che, nella storia fino a Putin, utilizzano i totalitarismi per tentare di negare la libertà della parola, imponendo non solo quel che non si può dire, ma anche quel che si deve dire, stabilendo chi deve parlare, di cosa si deve parlare e di come si deve parlare.