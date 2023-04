Fervi, ricavi oltre i 57 milioni: "In 10 anni fatturato quintuplicato"

"Un altro anno di crescita sia in termini di fatturato sia di redditività, frutto dell’impegno di tutti i nostri collaboratori. I prossimi obiettivi faranno da guida alle nostre azioni". A parlare è Roberto Tunioli, presidente e Ad di Fervi Spa, attiva nel settore della fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione. Realtà che, come conferma il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, può contare su brillanti risultati. L’esercizio si è chiuso con ricavi netti per 57,32 milioni di euro (+50,8% sul 2021). L’ebitda adjusted è pari a 8,4 milioni (+51.3%) mentre il risultato netto consolidato adjusted è di 4,4 milioni (+28,9%).

Tunioli, come commenta questo bilancio?

"I ricavi consolidati beneficiano del fatto che abbiamo acquisito un’azienda (Rivit Srl, ndr) a ottobre 2021, che nel corso del 2022 ha avuto effetto sui nostri conti. L’integrazione è stata molto veloce. Abbiamo inserito molti manager e iniziato con un grosso investimento sui sistemi informativi. Siamo contenti perché l’azienda sta crescendo bene: in dieci anni abbiamo quintuplicato il fatturato. Oltre al proposto dividendo unitario lordo, che passa da 0,35 a 0,40 per azione dal 2021 al 2022. Abbiamo un portafoglio prodotti di oltre 60.000 referenze. E operiamo il 70% in Italia e il 30% all’estero".

Chi sono i vostri clienti?

"Siamo un’azienda di forniture industriali e abbiamo come obiettivo quello di aiutare artigiani e aziende nel loro lavoro giornaliero, che hanno bisogno di attrezzatura di varia natura. Oltre al grande portafoglio prodotti, abbiamo un magazzino del valore di oltre 25 milioni di euro".

C’è poi la nomina di due nuovi consiglieri indipendenti, per rafforzare la struttura manageriale del gruppo.

"Esatto. Sono due manager importanti, il dottor Alberto Casati e il dottor Gian Paolo Fedrigo. All’interno della nostra organizzazione aggiungiamo così competenze internazionali e di settore. Sarà un rafforzamento di governance che contribuirà a irrobustire l’azienda"

Quali sono i vostri punti di forza?

"Abbiamo una definizione molto chiara della disciplina. È importante identificare come crescita l’ampliamento del portafoglio prodotti, l’aspetto dell’internalizzazione e coprire tutti i canali di vendita. Vogliamo infatti portare il prodotto al cliente come vuole lui, che sia un negozio, la vendita diretta, o l’online. Credo che uno degli elementi più importanti sia appunto quello di utilizzarli tutti. Puntiamo su una grande attenzione verso le singole esigenze, e su prodotti che facciano lavorare in sicurezza: come diciamo noi, ‘se sai cosa ti serve, ce l’abbiamo. Se non sai cosa ti serve, chiamaci’". Giorgia De Cupertinis