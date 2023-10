Festa a Confesercenti: "Da 60 anni difendiamo i diritti dei benzinai"

Durante gli anni Sessanta, quelli del miracolo economico italiano e della motorizzazione di massa, nasce proprio a Modena la Faib, la Federazione autonoma italiana dei benzinai. "A sessant’anni esatti dalla nascita della Faib, – spiega Franco Giberti, Presidente Provinciale Faib Confesercenti Modena – non potevamo non ricordare quei giorni quando, all’ombra della Ghirlandina nacque la Federazione nazionale e dove oggi continua ancora il lavoro sindacale dell’associazione insieme al gruppo dirigente di Faib che si occupa quotidianamente dei problemi della categoria". Era il 6 ottobre del 1963 e a Modena si teneva un convegno nazionale di gestori di pompe di benzina. In quei giorni grazie alla volontà, all’impegno e al sacrificio di un gruppo di gestori della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Toscana e dell’Emilia Romagna è nata l’idea di dare vita ad un’organizzazione autonoma. Da quel momento da Modena è partita la Federazione autonoma dei benzinai. Federazione che negli anni è cresciuta e che, fin dal momento della sua costituzione si è occupata di tutelare i diritti dei gestori degli impianti di carburante. In questi 60 anni il settore ha avuto una evoluzione notevole, "Quello che vogliamo rievocare - continua Giberti - è un momento della nostra storia che arriva dopo la giornata di celebrazioni che si è tenuta a Roma nelle scorse settimane e dove sono stati premiati vari gestori provenienti da tutta Italia e anche dal territorio modenese. Premiazioni che abbiamo voluto ricordare e celebrare anche qui a Modena per riconoscere a questi nostri gestori storici l’importanza del loro lavoro al servizio degli automobilisti e dei cittadini più in generale. Un lavoro di pubblica utilità che abbiamo vissuto sulla nostra pelle durante la pandemia, quando lo Stato ci ha chiamato, a nostro rischio e pericolo, senza fornirci i presidi di protezione necessari, a garantire la mobilità dei mezzi di soccorso e di pubblica utilità".

Per ricordare questi sessant’anni di lavoro e impegno, Faib Nazionale ha voluto donare alla città di Modena una pianta affiancata da una targa in via Santi 40.